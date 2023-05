FF Oberedlitz ist wieder mobil

Nach 30 Jahren im Einsatz wurde das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Oberedlitz außer Dienst gestellt und durch ein neues HLF 1 ersetzt. Am Sonntag erfolgte im Rahmen einer Feldmesse die feierliche Segnung des Fahrzeugs.

Bürgermeister Eduard Köck bedankte sich für den zahlreichen Besuch der Feier und sprach sich dafür aus, den Brauch der Fahrzeugsegnung beizubehalten, um die neuen Gerätschaften der Bevölkerung offiziell vorzustellen. Er erinnere sich an eine Zeit, in der Feuerwehrautos als „Spielzeuge für große Buben“ bezeichnet wurden und in Wirklichkeit nicht gebraucht würden. Auch über die Abschaffung des Bundesheeres sei diskutiert worden. Das ändere sich wieder und Investitionen in die Feuerwehr werden anders gesehen, weil es immer mehr Natur-Katastrophen gäbe und schlagkräftige Einsatzkräfte gefragt seien. Das wisse auch die Gemeinde und unterstütze deshalb derartige Anschaffungen gerne. Er wünschte der Wehr alles Gute und unfallfreie Ausfahrten mit dem neuen Fahrzeug.

Bezirkskommandant-Stellvertreter Kurt Liball wies darauf hin, dass im Vorjahr über 65.000 Einsätze von den Feuerwehren in Niederösterreich geleistet wurden. Dabei wurden 3.500 Menschen aus einer Notlage befreit. Beim Hochwasser 2006 seien innerhalb einer Stunde 1.000 Feuerwehrleute im Bezirk im Einsatz gewesen. Darum brauche das System immer neue Gerätschaften, um einsatzfähig zu bleiben. Dies sei kein Eigenzweck, sondern die Feuerwehren seien da, um die Bevölkerung vor Gefahren zu bewahren und beschützen.

Bundesrätin Viktoria Hutter betonte, dass ein Ehrenamt nicht als Selbstverständlichkeit gesehen werden sollte. Gerade die Feuerwehr sei eine wichtige Stütze der Gesellschaft. Sie bedankte sich für das Engagement der Kameraden.

Die Anschaffungskosten des HLF1 belaufen sich auf 147.000 Euro, wobei je ein Drittel von Gemeinde, Land und der FF Oberedlitz getragen werden.

