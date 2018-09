Auf der B36 bei Eschenau ereignete sich am Freitagabend am "Schinterberg" ein Fahrzeugüberschlag bei dem die Lenkerin verletzt wurde.

Die Frau fuhr gegen 20:00 Uhr von Vitis in Richtung Waidhofen und verlor am sogenannten "Schinterberg" in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Pkw überschlug sich

Der Pkw schlitterte in den rechten Straßengraben und stieß gegen eine betonierte Feldzufahrt. Der Wagen überschlug sich anschließend und kam im rechten Straßengraben am Dach zum Liegen.

Lkw-Lenker reagierte geistesgegenwärtig

Ein entgegenkommender Lkw-Lenker aus Tschechien bemerkte den Unfall und sah von dem Unfallfahrzeug Rauch aufsteigen.

Er holte sofort den am Lkw mitgeführten Feuerlöscher und verhinderte erfolgreich einen Fahrzeugbrand.

Lenkerin konnte sich befreien

In der Zwischenzeit konnte sich die Frau aus dem PKW befreien und wurde von den Rettungskräften des Roten Kreuzes versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Feuerwehren Eschenau, Nonndorf und Vitis reinigten die Fahrbahn und bargen den Unfallwagen.

Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Der Verkehr wurde während des Einsatzes von der Polizei örtlich umgeleitet.