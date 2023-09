Bäderbilanz 2023 für Bezirk Waidhofen/Thaya ist durchaus erfolgreich

Stadtrat Eduard Hieß freut sich über gestiegene Besucherzahlen im Freibad Waidhofen: „Im langjährigen Vergleich ist die Gesamtbesucherzahl sogar über das Vor-Corona-Niveau gestiegen! Und das trotz einiger wetterbedingter Schließtage.“ Gegenüber dem Vorjahr verzeichnete das Freibad in Waidhofen ein Plus von 3.000 Gästen.

Als besondere Highlights hebt Hieß diverse Events hervor: „Die AK-Bädertour Mitte Juli war sehr gut besucht, das Freizeitzentrum-Fest Ende Juli mit Wettbewerben wie Luftmatratzen -Wettschwimmen, Dirndlspringen oder Arschbombencontest rief hervorragende Resonanz hervor. Nur die After Work-Abende wurden witterungsbedingt nicht so gut angenommen.“

Für die Planung im nächsten Jahr wurde eine Gästebefragung durchgeführt, deren Auswertung noch läuft. Danach wird entschieden, welche Adaptionen beim Programm bzw. welche Investitionen vorgenommen werden. Aufgrund der guten Wettervorhersage hat das Bad in der ersten Schulwoche noch geöffnet.

Die Saison im Waldbad von Groß-Siegharts verlief ähnlich gut. Bürgermeister Ulrich Achleitner berichtet: "Das Naturbad mit der wunderschönen, schattigen Liegewiese wurde an den heißen Tagen sehr gut besucht. Die Renovierungsarbeiten und die umfangreiche Pflege haben sicher dazu beigetragen. Wasserrutsche, Sandstrand, Beachvolleyball-Platz und die Schatten spendenden Bäume auf der großen Liegewiese sind Anziehungspunkte.“

Das adaptierte Angebot im Bade-Buffet, das nun den Namen Sonnenwaldstüberl trägt, wurde von den Besuchern sehr gut angenommen. Mit der Planung weiterer attraktiver Angebote im nächsten Jahr wurde bereits begonnen.

Reinhard Schalko vom Dorferneuerungsverein Ruders berichtet über die abgelaufene Saison: „Im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten bemerken wir einen leichten Anstieg an Badegästen. Die Zahl der Besucher unserer Veranstaltungen nimmt wieder zu, beispielsweise das traditionelle Hendl-Essen am 1. Mai. Sehr großen Anklang fand das Beach-Volleyball-Tournier am 20. Juli. Anton Kanzian hat hier einen großartigen Event geschaffen, der viele Begeisterte anzieht. Heuer waren 16 Mannschaften vertreten.“

Schalko berichtet weiter, dass das Gelände des Naturteichs sehr gerne für Feiern oder Seminare gebucht werde. „Im Bade-Buffet gab es einige Geburtstagsfeiern, das Schulschlussfest und eine Maturafeier. Kürzlich fand auch ein Pilzseminar statt.“ Für 2024 plant der DEV die Renovierung bzw. Neugestaltung des Eingangsbereichs und der Garderoben. Diese Arbeiten werden wieder von Freiwilligen durchgeführt.