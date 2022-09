Dobersberg-Waldkirchen: Ingrid Kraus wieder gewählt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Bäuerinnenladen Dobersberg hielt in Waldkirchen in Hokis Stüberl die Generalversammlung mit Neuwahlen ab. Es wurden vergangene Ereignisse, wie der Fernsehbeitrag in Land und Leute, der Lieferservice während der Coronazeit, der Gewinn des Regionalladens des Jahres, Spendenaktionen und vieles mehr besprochen.

Weiters wurde auch auf gemeinsame Projekte und Veranstaltungen zurückgeblickt. Anschließend wurde die Neuwahl des Vorstandes unter dem Vorsitz von Bürgermeister Rudolf Hofstätter abgehalten. Edmund Ringl schied aus eigenem Wunsch aus dem Gremium aus. Er wurde mit einem Geschenkkorb verabschiedet.

Wiedergewählt wurden Obfrau Ingrid Kraus und Stellvertreterin Maria Schmid, die beide ihr Herzensprojekt noch weitere fünf Jahre führen und weiter aufbauen wollen. Neu als Obfraustellvertreter trat Bettina Deimel den Vorstand bei. Mit einem Blumenstrauß bedankten sich die Mitglieder bei der Obfrau Ingrid Kraus für ihr Engagement und ihren Einsatz in der vergangenen Periode dafür, dass sie den Vorsitz weiterführen wird.

