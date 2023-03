Erasmus-Reise der HAK Waidhofen/Thaya

Bei unerwartet kühlen Temperaturen durften die Teilnehmer kulturelle Stätten in Rom, Pompeji und Neapel besichtigen und einen Halbtagesausflug nach Sorrent machen, der manche von ihnen zum ersten Mal ans Meer führte.

Neben den Besichtigungen besuchten die Schüler täglich die Schule, auch am Samstagvormittag, um am Fremdsprachenunterricht in Spanisch und Französisch teilzunehmen. Am Nachmittag erhielten sie Unterricht in den Grundkenntnissen in Italienisch.

Das Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci, ein Gymnasium mit zehn unterschiedlichen Zweigen, beschäftigt in der Fremdsprache Neative Speaker, die hauptsächlich Konversation unterrichten. Gegen Ende der Woche ist es gelungen, gute Kontakte zu den italienischen Schülern herzustellen und Freundschaften zu schließen.

Natürlich erfolgte die An- und Abreise gemäß den Vorgaben der EU umweltfreundlich mit der Bahn.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.