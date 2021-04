„Unabhängig des Betreibers wäre diese Woche nicht mehr Impfstoff zur Verfügung gestanden. Alle Waldviertler Bezirke bekamen sogar mehr Impfstoff - aufgrund der Zahlen der letzten Buchungen - als vorregistrierte Einwohner“, stellt Spielbichler klar.

Ab übernächster Woche steigen gleichmäßig in allen Impfzentren aufgrund der höheren Mengen kontinuierlich die Impftage und damit die Impfungen. Ab übernächster Woche wird es bereits einen zweiten Impftag geben , wenn die Liefermengen so auch halten, danach immer mehr. Noch Ende Mai sollen es in Waidhofen rund 7.500 Dosen pro Woche sein.

Aufteilung nach Vorregistrierungen

Die Aufteilung der zur Verfügung gestellten Impfdosen erfolgt grundsätzlich aufgrund der Vorregistrierungen in Abhängigkeit der Gesamtbevölkerung ab 16, abzüglich der bereits geimpften Personen (zB Hochrisikopersonen, Lehrer, …) zwischen Impfzentren und Ordinationen. Ein weiterer Faktor ist dann noch die Logistik dahinter, wie viele Lieferungen durch den Pharmagroßhandel möglich sind. „Bei jeder neuen Freigabe von weiteren Terminen lassen wir die Buchungen der letzten Termine einfließen. Dort wo am schnellsten die Termine vergeben waren, dort wird beim nächsten Mal wieder das Kontingent erhöht“, erklärt Spielbichler.

Insgesamt wurden an Personen mit Hauptwohnsitz im Bezirk Waidhofen 7.901 (1.964 sind bereits vollimmunisiert) Impfungen verabreicht.

Damit liegt der Bezirk auf Platz 19 (30% der Bevölkerung - Mödling führt mit 39%, Schlusslicht ist Bruck/Leitha mit 28%). 4.962 wurden davon an Personen über 60 Jahren verabreicht.