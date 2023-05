Ballnacht im Stadtsaal: Eintauchen in die Welt des Glücksspiels

Vollbild

FB

Miriam Schlager, Hannah Steininger, Salome Seidl und Marlies Kases machten die Tanzfläche unsicher. Ines Scheidl, Nina Hofbauer und Lena Litschauer strahlten in ihrer eleganten Abendgarderobe und ließen den Ball zu einem unvergesslichen Ereignis werden. Max Reiter, Christoph Kainz und Markus Kraft genossen die gemeinsame Zeit und feierten ausgelassen am Maturaball. Leonie Klement, Julia Böhm, Tanja Samuiloff und Irene Weidmann tauchten in eine Welt voller Glamour und Festlichkeit am Maturaball in Waidhofen.

1 /69