USV Dobersberg lud zum Sportlerball .

Der USV Raika Dobersberg lud am Samstag zum 52. Sporlerball unter dem Motto „Dobersberg heute“ in Meli’s Café-Restaurant in Dobersberg. Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Dobersberger Sportakrobaten, außerdem wartete ein Quiz mit tollen Preisen auf die Besucher.