Zünftige Stimmung am Jägerball in Groß Siegharts .

Bestens besucht war der Jägerball der Jägerunde Groß Siegharts am Samstag im Vereinshaus in Groß Siegharts. Den Gästen wurde auch einiges an Showeinlagen geboten: Jagdhornbläser, Schuhplatteln und ein Tanzdarbietung der Dobersberger Sportakrobaten samt prominenten Mitwirkenden.