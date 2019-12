Adventmarkt in Groß-Siegharts.

„Heuer haben wir erstmals mehr Kunsthandwerk- als Punsch- und Imbissstände“, freute sich Ulrich Achleitner über das vergrößerte Angebot, das es heuer beim „Bandlkramer Advent“ am Freitag gab.

Achleitner ist Obmann des Vereins „Handwersta(d)tt“, der den Markt am Sparkassenplatz Jahr für Jahr veranstaltet. Neben Kunsthandwerk und regionalen Köstlichkeiten kam auch das vorweihnachtliche Rahmenprogramm nicht zu kurz. Vanessa Peschel stattete als Christkind dem Markt einen Besuch ab, sehr zur Freude der anwesenden Kinder.

Achleitner und sein Team zogen als Bandlkramer zwischen den Ständen umher, um auf die Textil-Tradition der Bandlkramer der Stadt Groß Siegharts aufmerksam zu machen, die heute in aktiver Form nur noch in Achleitners Firma weiterlebt.