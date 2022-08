Neue Mittelschule Vitis wird saniert: Start mit Baustelle

Werbung

Direktorin Gabriele Zach, Gabriela Puhr und Bürgermeisterin Anette Töpfl im neuen Textil-Werkraum. Foto: Michael Schwab

Mit einer großen Baustelle startet die Neue Mittelschule in Vitis ins neue Schuljahr. Denn die mit rund 7,5 Millionen Euro budgetierte umfassende Sanierung der Volks- und Neuen Mittelschule befindet sich gerade in der zweiten Phase.

„In diesem Jahr ist die Neue Mittelschule dran. Das Erdgeschoß ist jetzt fertig, weiter geht es mit dem zweiten Stock bis Ende Oktober, anschließend mit dem ersten Stock“, erläutert Bürgermeisterin Anette Töpfl (ÖVP) den Zeitplan. Für die Schüler bedeutet dies ein mehrmaliges Übersiedeln in andere Klassenräume.

Als Entschädigung für diese Unannehmlichkeiten warten modernisierte, hell eingerichtete Unterrichtsräume mit Lüftungsgeräten auf die Schüler. „Nur in den Ferien Arbeiten durchzuführen, geht sich bei so einem Projekt leider nicht aus“, stellt Töpfl klar. Neben der Sanierung der Klassen wurden, wo es nötig war, auch neue Möbel angeschafft und auch eine neue Bücherei und ein neuer Werkraum eingerichtet. Alle Sanitäreinrichtungen werden ebenfalls getauscht.

Aufzug für Barrierefreiheit installiert

Eine weitere, bereits umgesetzte Neuerung ist ein Aufzug zur Herstellung der Barrierefreiheit. Dafür musste die vorher an dieser Stelle befindliche Stiege weichen. Die Fassade der Neuen Mittelschule ist derzeit in Arbeit – sie wird mit einem Vollwärmeschutz versehen. Während die Arbeiten an der Neuen Mittelschule im Winter abgeschlossen sein sollen, geht es nach den Weihnachtsferien mit der Volksschule weiter. „Wir machen jedes Jahr ein Gebäude“, erklärt Töpfl. 2023 wird also die Baustelle zu den jüngeren Schülern wandern.

