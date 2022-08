Im Schotter gestürzt: Radfahrer verletzte sich bei Unfall

Werbung

Rippenprellungen sowie Abschürfungen an beiden Ellenbögen und Handflächen zog sich ein Radfahrer bei einem Sturz am 18. August, gegen 10.30 Uhr, im Kreuzungsbereich in Richtung Großau zu.

Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Radweg Thayarunde in Richtung Tschechien unterwegs. Dieser führt in Modsiedl über die Landesstraße, welcher derzeit aufgrund von Baumaßnahmen geschottert ist. Laut Angaben der Radfahrer fuhr vor ihnen ein Lkw, der wegen der extremen Trockenheit enorm viel Staub aufwirbelte und daher die Sicht nach vorne eingeschränkt war.

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Raabs waren im Baustellenbereich damit beschäftigt, Kanalgitter zu setzen. Deshalb spannte ein Mitarbeiter eine graue Schnur über die Fahrbahn, um die Höhe des Kanalgitters festzustellen. In diesem Augenblick kam der Radfahrern, bemerkte die Schnur, bremste sein Fahrrad stark ab und kam zu Sturz.

Der Verunfallte trug einen Fahrradhelm. Er wurde in das Landesklinikum Horn gebracht. Sein Mountainbike wurde leicht beschädigt. Ein Alkotest verlief negativ.

