Nach der Sanierung der Kirchenstiegen von der Bachgasse und der Jetzleser Straße steht nun auch die Sanierung der Stiege vom Dreifaltigkeitsplatz zur Kirche auf dem Programm.

Die baufällige Stiege wird durch eine Fertigbeton-Stiege um 21.387 Euro von der Firma Swietelsky ersetzt, die Firma Ramharter installiert um 13.229 Euro ein neues Nirosta-Geländer. Beide Aufträge wurden in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag einstimmig vergeben.

„Die Bauarbeiten sollen so bald wie möglich starten und etwa vier Wochen dauern. Während dieser Zeit wird die Stiege gesperrt sein“, kündigt Bürgermeisterin Anette Töpfl (ÖVP) an. Die Stiege vom Dreifaltigkeitsplatz war die am wenigsten baufällige von allen drei Kirchenstiegen, weshalb man mit der Sanierung bis heuer warten konnte. „Bei den anderen beiden Stiegen war schon Gefahr in Verzug“, stellt Töpfl klar.