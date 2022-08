Fernwärme-Ausbau: Start in „Schießstätte“

Werbung

Mit dem Beginn der Trassierung in der Siedlung „Schießstätte“ am vergangenen Donnerstag ist der Startschuss für die größte Erweiterung des Leitungsnetzes seit Gründung der Fernwärmegenossenschaft Raabs erfolgt. Schon diese Woche werden in der „Schießstätte“ die Bauarbeiten starten.

Wie berichtet, investiert die im Jahr 2003 gegründete Genossenschaft rund 1,5 Millionen Euro, um 43 Abnehmer an das Fernwärmenetz anzuschließen. Die Zahl der Abnehmer wird dabei auf knapp 100 Kunden nahezu verdoppelt.

Die Netzerweiterung wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. : Schießstätte – Baubeginn diese Woche – Ende August (gelb) Puchheimstraße, Franz-Part-Straße, Karl-Geyer-Weg – Baubeginn Ende September (rot) Die Objekte am Hauptplatz bzw. der Hauptstraße (hier nicht abgebildet) werden spätestens im Oktober/November erledigt. Foto: Stadtgemeinde Raabs

Die Netzerweiterung geschieht in zwei Etappen: Zuerst in der „Schießstätte“, ab Ende September in der Puchheimstraße und von dort in weiterer Folge in der Franz-Part-Straße und dem Karl-Geyer-Weg. Außerdem werden weitere Objekte am Hauptplatz bzw. an der Hauptstraße ans Netz angeschlossen – dies erfolgt zwischendurch, spätestens im Oktober bzw. November, wie Fernwärmegenossenschaftsobmann Franz Fischer im NÖN-Gespräch verspricht.

Geplant wurde die Erweiterung von Johannes Scherney vom Ingenieurbüro iinovAT, das schon die Ursprungsanlage und alle seither erfolgten Ausbauten geplant hat. „Es hat seine Vorteile, wenn die Planung der gesamten Anlage aus einer Hand stammt“, ist Fischer überzeugt.

Wärmelieferung ab Ende November geplant

In der „Schießstätte“ wird diese Woche mit dem Tiefbau begonnen, ein bis zwei Wochen später folgt die Leitungsverlegung.

Während dann ab Ende September in der Puchheimstraße aufgegraben wird, um dort die Leitungen zu verlegen, soll die „Schießstätte“ bis Mitte Oktober wieder „zu“ sein – es erfolgt also der nächste Ausbauschritt überlaufend mit der Fertigstellung des ersten Abschnitts.

Bis zu den neuen Abnehmern Wärme geliefert werden kann, dürfte es aus heutiger Sicht Ende November werden. Dann geht es schnell. „Die Wärmelieferung ist möglich, sobald wir die Wärmeübergabestation im jeweiligen Objekt angeschlossen haben“, erklärt Fischer.

Noch bevor überhaupt der erste Meter der neuen Leitungen verlegt wurde, gibt es auch schon neue Interessenten: „Wir haben bereits Anfragen für das kommende Jahr“, sagt Fischer. Zu weiteren Ausbauschritten lasse sich aber jetzt noch nichts sagen: „Das Wichtigste ist, das aktuelle Projekt heuer abzuschließen, dann schauen wir weiter“.

