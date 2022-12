Bezirk Waidhofen: Familien ins Ehrenbuch eingetragen

Mit der Eintragung ins goldene Ehrenbuch des niederösterreichischen Bauernbundes reihen sich 17 Familien aus Waidhofen in eine historische und traditionsreiche Liste der Bauernfamilien ein.

„In harten Zeiten angelegt Anno Domini 1929 unter dem derzeitigen Bundesausschuss des niederösterreichischen Bauernbundes. Obmann: Josef Reither“ so die ersten Zeilen des heutigen dreibändigen Buches. Alle Bauernfamilien, die nachweislich 100 Jahre in direkter Linie (egal ob Sohn oder Tochter) denselben Hof bewirtschaften oder seit 200 Jahren im selben Ort ansässig und landwirtschaftlich tätig sind, können in dieses Ehrenbuch aufgenommen werden.

Familie Piffl seit 400 Jahren nachweislich ain Rossa ansässig

Kammerobmann Christoph Kadrnoschka gratuliert allen Familien zur Eintragung: „Ich selbst habe meinen Betrieb erst vor ca. 25 Jahren gegründet und hoffe, dass auch dieser eines Tages von meinen Nachkommen in das Buch eingetragen wird.“

„Stolz und Ehrfurcht sind die zwei Worte, die einem in den Sinn kommen, wenn man so eine Auszeichnung erhält“ strahlt Landeskammerrätin Viktoria Hutter, die auch selbst eine Urkunde entgegennehmen durfte. „ Stolz auf eine so lange Zeit zurückzublicken und zu wissen, dass allen Widrigkeiten getrotzt wurde, und Ehrfurcht davor, was meine Vorfahren geleistet haben, worauf ich heute aufbauen kann.“ Die Familie Piffl ist seit unglaublichen 400 Jahren nachweislich am Hof in Rossa ansässig und landwirtschaftlich tätig: „Unsere Ahnenforschung geht auf das Jahr 1620 zurück, über die Jahrhunderte hinweg hat sich unser Betrieb weitereinwickelt und stellt einen wesentlichen Teil der Dorfgeschichte in Rossa dar.“

Eduard Köck, Bezirksbauernbundobmann und Bundesrat: „Wir Landwirte denken in Generationen, und diese Auszeichnung macht das deutlich.“

