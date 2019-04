„Ich habe das Gefühl, dass die Leute die Erdäpfel schon auf Vorrat gekauft haben“, erzählt Albin Haidl, der sein Produkt an Supermärkte liefert. Die konventionellen Bauern hatten mit dem Verbot von Pflanzenschutzmitteln zu kämpfen, sodass der Drahtwurm im trockenen Jahr 2018 leichtes Spiel hatte. Der österreichische Vorrat geht rasch zur Neige.

Bauernkammer-Obmann Nikolaus Noé-Nordberg übergibt der NÖN die letzten Speisekartoffeln in einer Holzkiste auf einem seiner Felder in Nonndorf. Er und Haidl sind gerade mit der Pflanzung beschäftigt. Zurzeit muss Österreich Kartoffeln importieren „und die sind sicherlich unter anderen Bedingungen produziert worden“, erklärt Noé-Nordberg. Eduard Köck findet, dass in der Landwirtschaft zu viele Verbote erteilt werden: „Österreich glaubt, Vorreiter sein zu müssen“, sagt der Landwirt, Bürgermeister (Thaya) und Bundesrat.

„Man muss das große Ganze betrachten“, findet der Bauernobmann. Die biologisch geführten Betriebe „kämpfen eh jedes Jahr wieder“. „Es muss ein Nebeneinander geben, denn der Markt kann nicht zu 100 Prozent biologisch abgedeckt werden.“ Die Erdäpfel-Anbaufläche im Bezirk umfasst 2.106 Hektar (sechs Prozent) von insgesamt 35.084 Hektar Landwirtschaft, rund 15 Prozent setzen auf biologische Bewirtschaftung. Die Mehrheit (80 Prozent) baut Stärkekartoffel an: Waidhofen ist daher vergleichsweise glimpflich davongekommen. Regionen wie das Weinviertel, das Speisekartoffeln produziert, mussten ihre Ernte wegwerfen. Die dunklen Löcher nach dem Drahtwurm-Befall machen die Erdäpfel schwer verkäuflich.