Kunsthandwerk und Kulinarik in Thaya

Über 70 Aussteller präsentierten beim Bauernmarkt am vergangenen Wochenende im Bereich der gesperrten Hauptstraße in Thaya ihre Erzeugnisse. Von bäuerlichem Kunsthandwerk über Handarbeiten, Bastelarbeiten und selbst hergestellten kulinarischen Genüssen reichte das Angebot. Und natürlich durften auch die berühmten Mohnnudeln aus Thaya verkostet werden.

Zum „Warming-Up“ wurde bereits am Freitag ins Gasthaus Trefanitz geladen, um sich richtig auf die Festtage einstimmen zu können. Musikalische Unterhaltung boten am Samstag die Blasmusik Groß Haselbach , am Sonntag stand die Blasmusik Thaya auf der Bühne. Volkstanzgruppe und die Schuhplattler der Landjugend Ludweis boten trotz der hohen Temperaturen ansprechende Showeinlagen. Mit Livemusik konnten am Samstagabend auch die Besucher das Tanzbein schwingen.