W.E.B Windenergie: Gleichenfeier für neuen Bürozubau

Nur zwei Jahre nach dem jüngsten Erweiterungsschritt fuhren heuer im Frühjahr bei der Zentrale der W.E.B Windenergie in Pfaffenschlag erneut die Baufahrzeuge vor. Nun wurde die Dachgleiche erreicht - und die W.E.B lud am Dienstagnachmittag zur Gleichenfeier.

Nötig wurde der Bürozubau aufgrund des Wachstumskurses der W.E.B, wie Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier ausführte: „Was wir bis 2030 schaffen wollen, ist gewaltig. Daher brauchen wir mehr Raum, um das schaffen zu können“, betonte Dumeier. Erstmals in der Geschichte der W.E.B wurde daher ein dreigeschoßiger Bau geplant. Aufgrund der Höhe musste die Gemeinde Pfaffenschlag den Teilbebauungsplan ändern. Andernfalls wäre sich das dritte Geschoß wegen des Höhenlimits nicht ausgegangen.

Ressourcenschonend: In die Höhe statt in die Fläche bauen

„Das Ziel war, ressourcenschonend zu bauen, indem wir in die Höhe und nicht in die Fläche gehen. Dadurch ergeben sich auch innerhalb des Gebäudes kürzere Wege“, schilderte Architekt Rudolf Schwingenschlögl die Vorzüge der dreigeschoßigen Umsetzung. Auf 1.500 Quadratmetern Brutto-Nutzfläche (knapp 1.100 Quadratmeter netto) entstehen 26 Einheiten, die größtenteils als Büros, aber auch für Besprechungsräume genutzt werden. Alle Räume sind ausschließlich Ost-West ausgerichtet. Ein Aufzug stellt die Barrierefreiheit her, und das Stiegenhaus wurde so angeordnet, dass es im Falle einer Erweiterung des Gebäudes als zentrales Stiegenhaus genutzt werden kann.

Ganz immer Sinne der Firmenphilosophie, ohne Nutzung fossiler Energieträger auszukommen, erhält der Zubau eine Photovoltaikanlage am Dach und an den Wänden. Geheizt und gekühlt wird mittels Wärmepumpe. „So soll 2024 jedes Haus aussehen“, ist sich Dumeier der Vorbildwirkung bewusst. Mit der Umsetzung des Baus wurden ausschließlich Waldviertler Firmen beauftragt. „Die erneuerbaren Energieträger schaffen regionale Arbeitsplätze“, merkte Dumeier an.

Schon Anfang 2024 sollen laut Bauzeitplan die ersten Büros bezogen werden können. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2024 geplant.