Waidhofen/Thaya: McDonalds öffnet im April

Die Baustelle während der Weihnachtsfeiertage. Bis dahin wurde fleißig gearbeitet. Foto: NOEN

Die Arbeiten am neuen Erweiterungsteil des Einkaufszentrums Thayapark schreiten voran: Nachdem das Vorhaben wie berichtet im April des Vorjahres angelaufen war, hatte es im Sommer eine mehrwöchige Verzögerung aufgrund einer Umplanung bei der Zufahrtsspur für die McDonalds-Filiaie gegeben. Die Baustelle musste aufgrund des Fristenlaufs für mögliche Einsprüche stillstehen, es galt ein Baustopp.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden jedoch deutlich sichtbare Fortschritte gemacht, und mittlerweile gibt es auch schon einen groben Zeitplan für die Eröffnung des McDonalds-Restaurants, das als wichtigster Frequenzbringer im neuen EKZ-Teil Einzug halten soll: Die Rede ist von April 2023, wie Pressesprecherin Jessica Schreckenfuchs-Vallant gegenüber der NÖN bestätigt. Details zum genauen Ablauf der einzelnen Einrichtungsschritte und ein genaues Datum könne man aber noch nicht nennen.

Noch nicht ganz soweit gediehen ist es mit der im Raum stehenden Übersiedelung der Bipa-Filiale aus der Innenstadt ins Einkaufszentrum. Seitens des Rewe-Konzerns will man sich hierzu noch auf keine Details festnageln lassen, man werde aber voraussichtlich in einigen Wochen soweit sein, um nähere Informationen bekannt geben zu können, wie es mit Bipa in Waidhofen weitergehen soll. Bis dahin heißt es abwarten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.