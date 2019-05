Ganz im Zeichen des bevorstehenden Festivals „aufhOHRchen“ stand das Maibaumaufstellen in Waidhofen.

Wie üblich wurde der Baum mit einem Festzug, angeführt vom Blasorchester Waidhofen und bestehend aus Abordnungen von Bürgerkorps, Kameradschaftsbund, Rotem Kreuz und der Feuerwehr, vom Treffpunkt bei der Neuen Mittelschule zum Hauptplatz gebracht. Für den Transport und das Aufstellen des Maibaums war die Feuerwehr unter dem fachmännischen Kommando von Leopold Bäck zuständig, die diese Aufgabe heuer zum letzten Mal übernahm.

Sein Nachfolger Tobias Diesner wurde daher schon diesmal fleißig „eingeschult“. Während des kräfteraubenden Aufstellens sorgte die Blasmusik für die musikalische Umrahmung, der Verein „Waidhofen.Sozial.Aktiv“ kümmerte sich um das leibliche Wohl der trotz des kühlen Wetters zahlreichen Besucher.

Der Höhepunkt war die „Übergabe“ des Baums an Bürgermeister Robert Altschach, die durch Salutschüsse des Bürgerkorps finalisiert wurde. Nach einer Präsentation des „aufhOHRchen“-Programms durch Dorothea Draxler von der Volkskultur NÖ brachte die Volktstanzgruppe Waidhofen Schwung auf den Platz vor dem Rathaus. Dabei zeigte sie erstmals ihre neuen Trachten vor einem großen Publikum, praktisch als Aufwärmrunde für den nächsten großen Auftritt beim „Maitanz“ in Thaya am kommenden Sonntag.