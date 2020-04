„Gestürmt in den Sinn wurden wir nicht, aber wir hatten erfreulicherweise schon einen starken Zulauf“, berichtet Geschäftsführer Wolfgang Schüller vom Lagerhaus Waidhofen. „Nach vier Wochen Schließung war natürlich ein Bedarf vorhanden. Man merkt aber trotzdem noch eine gewisse Vorsicht.“ Die Kunden seien sehr diszipliniert, ruhig und einsichtig gewesen. Jeder käme schon mit einer Maske und es gab auch keine Drängerei. Schlangen vor dem Markt gab es auch keine. „In den Werkstätten lief es ruhiger an, die waren jedoch auch nie ganz geschlossen“, meint der Geschäftsführer. „Manchmal gibt es auch noch nicht alle Ersatzteile, da die Lieferketten nicht bestehen. Reparierte Autos und Neuwagen können jetzt auch wieder abgeholt werden.“

Stammkunden kamen zum Ulrike Ramharter

Ein wenig anders sah es im Modegeschäft Ramharter aus. „Überlaufen sind wir nicht geworden“, erzählt Inhaberin Ulrike Ramharter. „Es waren einige Stammkunden da, die bewusst gekommen sind, um uns etwas Gutes zu tun. Das freut und natürlich besonders, denn wir sind froh, wenn unsere Kunden wiederkommen.“ Sie seien eben nicht die Branche, die gleich gestürmt werde, aber sie hoffe, dass es kontinuierlich weiterginge und sich die Infektionszahlen nicht erhöhen, damit etwas Normalität einkehre. Es wäre jedoch ein kleiner Anfang gewesen. „Wenn die Leute nach und nach mehr rausgehen können, freut man sich auch wieder mehr über ein neues Gewand“, ist Ulrike Ramharter hoffnungsvoll.

Vor allem Kinderschuhe waren gefragt

Etwas besser lief es im Schuhgeschäft Schimmel. „Ich muss eigentlich schon zufrieden sein“, erklärt Inhaberin Irene Schimmel. „Es wurden vor allem Kinderschuhe gekauft. Man spürt aber noch eine gewisse Zaghaftigkeit, beim Betreten des Geschäftes. Der Einkauf wurde relativ zügig abgewickelt, manche wollte die Schuhe auch gerne vor dem Geschäft probieren.“ Das sich die Zahl der Infizierten im Bezirk über das Wochenende verdreifacht hat, habe hier natürlich auch mitgespielt, meint sie. Ansonst wäre es wahrscheinlich besser angelaufen, denn die Lieferungen vor der Wiedereröffnung seien auch gut gelaufen.

„Knapp an Desaster vorbeigeschrammt"



Zufrieden zeigte man sich auch in der Gärtnerei Suchan. „Das Wetter hat zwar nicht unbedingt mitgespielt, aber im Großen und Ganzen war es ganz gut“, erzählt Inhaber Peter Suchan. „Für uns war es in dem Sinn nicht der erste Tag, weil die Gärtnerei schon vorher geöffnet war, aber es war der erste Tag für das Geschäft in Groß Siegharts.“ Das Geschäft im Einkaufszentrum Waidhofen hatte noch nicht geöffnet, da noch nicht ganz geklärt sei, ob es erlaubt ist.

„Generell sind wir ganz knapp an einem Desaster vorbeigeschrammt, wären noch drei Wochen vergangen, schaut die Sache ganz anders aus“, meint Suchan. „So können wir die wichtige Frühjahrssaison doch noch mitnehmen. Wie es dann weiter aussieht, wie beispielsweise mit dem Muttertag, steht auch noch in den Sternen.“

Salatpflanzen und Kräuter gefragter als Blumen

Bei der Gärtnerei Jirku war schon etwas los, aber auch nicht überwältigend, berichtet Inhaberin Iris Jirku: „Das kalte Wetter mit Schneefall war nicht Ideal, zudem sind noch viele verunsichert. Ich habe aber auch nicht so viel erwartet, es ist auch besser, wenn nicht alle gleichzeitig in die Geschäfte stürmen.“ Gefragt gewesen seien Dinge für den Garten wie Salatpflanzen oder Kräuter, die man jetzt setzen könne. Blumengeschenke für Besuche im Krankenhaus oder andere Anlässe gebe es jetzt kaum.

Optik Dangl noch weit von normaler Kundenfrequenz entfernt

Bei Optik Dangl ist man auch noch weit von einer normalen Kundenfrequenz entfernt, erzählt Inhaber Andreas Popp: „Es wurden einige neue Brillen verkauft, aber meist an Kunden, deren alte Brille in der letzten Zeit gebrochen ist. Es wurden auch einige Sachen abgeholt, die vor der Schließung bestellt wurden. Ansonst ging es um Dinge wie Uhrenbatterien und kleine Reparaturen, die jetzt aufgeschoben wurden.“ Es sei zwar schon immer was los gewesen und die Kunden freuten sich, dass wieder offen sei, aber das sei alles mit einem Mitarbeiter zu schaffen gewesen, was sonst nicht möglich sei. Darum überlege er noch, in nächster Zeit die Öffnungszeiten etwas zu reduzieren.