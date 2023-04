Radweg zwischen Vitis und Hirschbach wird asphaltiert

Mehrere Bauprojekte werden in diesem Jahr in der Gemeinde Vitis umgesetzt. Eines davon ist die Asphaltierung eines Verbindungsweges zwischen Vitis (Bahnhof) und Hirschbach entlang der Bahnstrecke, sodass dieser als Radweg genutzt werden kann.

Der Weg soll auf einer Breite von 2,70 Metern asphaltiert werden. Für den Ausbau wird eine Arbeitsgemeinschaft mit der Gemeinde Hirschbach gegründet. Diese wird für die Ausschreibung erforderlicher Arbeiten sowie die Abwicklung der Errichtungskosten und einer allfälligen Förderung mit den Gemeinden zuständig sein. Der Weg wird auf dem jeweiligen Gemeindegebiet nach Fertigstellung in die Erhaltung der Gemeinde übernommen.

Siedlungserweiterungen sind in den Katastralgemeinden Großrupprechts (in Richtung Hirschbach) und Sparbach geplant. In Großrupprechts stehen elf Bauplätze zur Verfügung, von denen derzeit sechs als Bauland gewidmet sind, die weiteren fünf befinden sich in der Aufschließungszone. Sparbach wird um insgesamt zehn Bauplätze erweitert, von denen zwei sofort verfügbar sind. Die weiteren sollen nach Bedarf erschlossen werden. Die Planungsarbeiten inkl. Ausschreibung und Bauaufsicht für die Kanal- und Wasseranlagen wurde an die Firma Radlegger & Kral zum Preis von rund 55.000 Euro vergeben.

Weiters wurde ein Grundsatzbeschluss über eine Fahrradstraße zwischen Vitis und Grafenschlag gefasst.

