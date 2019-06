Der Zeitplan ist ambitioniert: Schon am 1. Juli werden die ersten Baumaschinen auffahren, über den Sommer wird der Parkplatz um 2.200 m2 erweitert, im Herbst sollen die automatisierten Fertigungsanlagen in Betrieb genommen werden, im Frühjahr 2020 das Labor. Die Außenanlagen sollen im ersten Quartal 2020 fertig werden.

Insgesamt wird der Zubau 2.302 m2 groß sein, wobei 880 m2 für die Fertigungsanlagen, 1.000 m2 für das Labor und der Rest für diverse Infrastruktur verwendet werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf 2,33 Millionen Euro.

Werksleiter Christian Zotter beschrieb beim Spatenstich am Freitag das herausfordernde Umfeld, in dem der globale Konzern TE Connecitivity mit 100 Standorten und 80.000 Mitarbeitern weltweit agiert. „Es geht darum, Prozesse zu entwickeln, mit denen wir gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn haben. Wir können im Haus Fertigungsanlagen entwickeln, mit dem Ziel, Produkte schneller und größeren Stückzahlen auf den Markt zu bringen“, betonte Zotter.

Dieses Ziel habe man in der Vergangenheit in Dimling immer wieder erreicht. „Wären wir nicht konkurrenzfähig gewesen würde es uns heute nicht mehr geben“, merkte der Werksleiter an.

Der Zubau wird nicht primär zu einem Anwachsen der Belegschaft führen, wohl aber zu einer Höherqualifizierung von Arbeitsplätzen. Mit einem Zubau alleine sei es jedoch nicht getan: „Was dahinter steckt, sind unsere Mitarbeiter. Deren Kompetenz war die Basis für die Erweiterung. Das Management musste den Bedarf erkennen – es ist in einem globalen Konzern nicht selbstverständlich, in einen Hochlohn-Standort wie Waidhofen zu investieren“, hob Zotter hervor.

Gute Projektausarbeitung ermöglichte rasches Behördenverfahren

Bürgermeister Robert Altschach freute sich, dass ein Vorzeigebetrieb wie TE Connectivity in Waidhofen ausbauen will. Das Flächenwidmungsverfahren – die Firma hatte 8.300 m2 im Gemeindegebiet von Waidhofen für den Zubau und 2.200 m2 in der Gemeinde Pfaffenschlag für den Parkplatz angekauft – von Agrarland in Bauland sei nicht einfach gewesen. „Wir haben als Gemeinde getan, was wir tun können, und das Verfahren rasch abgewickelt“, sagte Altschach.

Das Behördenverfahren hatte nur wenige Wochen in Anspruch genommen. „Wesentlich dafür war, dass das Projekt gut aufbereitet war. Sonst würde ein vergleichbares Vorhaben zwei bis drei Jahre dauern“, merkte Bezirkshauptmann Günter Stöger an.