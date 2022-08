Landesklinikum Waidhofen: Startschuss für Altersmedizin

Werbung

Bürgermeister Josef Ramharter konnte sich bei einem Termin bereits ein erstes Bild über die Umbauarbeiten machen. “Das Zentrum für Altersmedizin ist für unsere Region ein wichtiger Schritt, um älteren Menschen den Wiedereinstieg in einen geregelten Alltag in größtmöglicher Selbstständigkeit und in gewohnter Umgebung zu ermöglichen. Damit wird ein Umfeld geschaffen, das einer üblichen Wohnsituation (Küche und Sanitärräume) entspricht, um die täglichen Abläufe der PatientInnen unter professioneller Anleitung trainieren zu können“, betont der Bürgermeister dazu.

Ziel dabei soll es sein, für geriatrische Patienten nach stationärem Akutaufenthalt und abgeschlossener medizinischer Diagnostik, sowie stabiler medikamentöser Einstellung, die Selbstständigkeit im Alltag wiederzuerlangen. Auch sollen die Patienten ohne, oder nur mit geringer externer Hilfestellung, ins gewohnte Umfeld zurückkehren können.

Ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Ärzten, Pflegekräften, einer Psychologin, Ergo- und Physiotherapeuten, sowie Sozialarbeitern werden für die therapeutischen Behandlungen zur Verfügung stehen.

In Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen aus verschiedenen Berufsgruppen wurde bereits Anfang 2022 unter der Leitung des künftigen Stationsleiters Wolfgang Mühlberger eine Projektgruppe gebildet. Gemeinsam mit der zukünftigen Leiterin der Altersmedizin, Oberärztin Elke Maurer, erarbeitete die Projektgruppe grundlegende Kriterien, wie etwa die Organisation der Station, die Aufnahmevoraussetzungen, das Behandlungs- und Leistungsspektrum und die Adaptierung der Räumlichkeiten.

Andreas Reifschneider, Geschäftsführer Gesundheit Waldviertel GmbH, signalisiert, dass das Waldviertel mit dem Standort Waidhofen Vorreiter ist, was die geriatrische Versorgung betrifft: „Besonders ältere Menschen erholen sich langsamer von akuten Erkrankungen. Diese leiden zumeist nicht nur an den Auswirkungen, zum Beispiel, nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder Knochenbruch, sondern sind durch verschiedene andere Gesundheitsprobleme wie Schwindel, Gangunsicherheit oder Hirnleistungsstörungen beeinträchtigt. Unser Ziel ist es, mit dem neuen Zentrum für Altersmedizin den PatientInnen eine Reintegration in das gewohnte Lebensumfeld zu ermöglichen. Um den Bedürfnissen dieser Zielgruppe zu entsprechen, erfolgen aktuell die baulichen Anpassungen innerhalb des Klinikums.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.