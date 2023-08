Gastern: Investition schützt vor Hochwasser

Die Arbeiten am Hochwasserschutzbecken in der Mödlaglgasse in Gastern gehen zügig voran. „Die Funktionsfähigkeit ist beinahe gegeben“, erklären Thomas Neuhold und Rainer Harold von der Abteilung Wasserbau der Landesregierung.

Im kleinen Becken sollte die Menge eines 30-jährigen Hochwassers gehalten werden, die gesamte Anlage sollte auch bei einem 100-jährigen Hochwasser nicht überlaufen. Die Vorrichtung soll die Wassermengen aus einem rund zwölf Hektar großen Einzugsgebiet auffangen, um Schäden an den Liegenschaften und der Infrastruktur rund um das Gemeindeamt zu verhindern. „Bisher wurden rund 7.000 m³ Erdreich bewegt, eher sogar mehr“, erklärt Neuhold.

Es ist geplant, den Weg in Richtung Triglas noch in diesem Herbst freizugeben, nachdem Damm und Gefälle sowie die Anbindung für die Anrainer fertiggestellt sind. Eine geringfügige Anpassung und die endgültige Fertigstellung mit Asphaltierung und Bepflanzung wird im Frühjahr2024 erfolgen. „Mit dieser Maßnahme sind wir sicher gut gegen allfällige Hochwasser gerüstet“, erklärt Bürgermeister Roland Datler.

Die Gesamtkosten für die Schutzmaßnahmen werden mit rund 530.000 Euro beziffert. Die Landesförderung beträgt knapp 425.000 Euro.