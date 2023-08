Aufträge für Kautzener Bauhof vergeben

Grünes Licht gibt es nun für die Errichtung eines Zubaus zum Bauhof der Marktgemeinde Kautzen. Wie berichtet, hatte sich eine Komplettsanierung aufgrund der Bausubstanz, die eine Beheizbarmachung unwirtschaftlich machte, als nicht durchführbar erwiesen, weshalb man sich dazu entschlossen hatte, zwei Nebengebäude abzureißen und an deren Stelle einen Neubau für zwei Werkstätten, Personalräume und einen Technikraum zu errichten und den verbleibenden Altbestand zu sanieren.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Errichtrung des Zubaus um rund 278.000 Euro an die Firma Reissmüller aus Waidhofen vergeben. Der Zuschlag für die Stahlbauarbeiten ging an die Firma Schandl & Co aus Waidhofen um rund 130.900 Euro – dies umfasst alles, was nicht gemauert wird, wie das Dach und die Tore.

Der Baustart soll laut Bürgermeister Manfred Wühl (ÖVP) im September erfolgen, wobei die Außenarbeiten noch heuer abgeschlossen werden sollen. Anschließend wird der Innenausbau erledigt.

Beide Auftragsvergaben erfolgten einstimmig. Die Gemeinderäte Karl Löffler, Josef Pascher und Roswitha Zahrl waren von der Teilnahme an der Gemeinderatssitzung entschuldigt.