Freizeitangebote für die Jugend

In enger Zusammenarbeit mit Regionalberaterin Theresa Gerstorfer, NÖ.Regional, und Elke Indinger von Jugend-Info:NÖ hat der Arbeitskreis Jugend und Soziales beschlossen, eine umfassende Jugendumfrage in Waidhofen durchzuführen. Der eigens für Jugendliche konzipierte Fragebogen zielt darauf ab, die Bedürfnisse und Wünsche der jungen Menschen besser zu verstehen.

„Die Jugendumfrage ist ein wichtiger Schritt, um die Stimmen der Jugendlichen zu hören und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Es ist uns ein großes Anliegen, die Lebensbedingungen und Chancen für junge Menschen in Waidhofen kontinuierlich zu verbessern.“, meint Markus Loydolt, Arbeitskreisleiter und Stadtrat.

Der Fragebogen deckt eine Vielzahl von Themen ab, die für Jugendliche von Relevanz sind. Dazu gehören unter anderem: Welche Freizeitangebote wünschen sich die Jugendlichen in Waidhofen? Welche Unterstützung benötigen die Jugendlichen bei ihrer Berufsorientierung? Wie möchten die Jugendlichen in Waidhofen aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden?

Die Teilnahme an der Jugendumfrage ist exklusiv für Jugendliche im Alter von 10 bis 21 Jahren aus Waidhofen vorgesehen. Die ausgefüllten Fragebögen können anonym online abgegeben werden, um eine ehrliche und offene Meinungsäußerung zu ermöglichen. Es gibt auch ein Gewinnspiel, bei dem es 3 x 50 Euro Waidhofner Taler zu gewinnen gibt. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für zukünftige Maßnahmen und Programme, die den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht werden. Der Fragebogen kann online unter https://noeregional.limequery.com/382242?lang=de ausgefüllt werden. Die Teilnahmefrist endet voraussichtlich Mitte Juli.