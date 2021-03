Der Kulturverein Dobersberg startet ab Juni mit seinem Programm neu durch, nachdem im Vorjahr einige Veranstaltungen nicht hatten durchgeführt werden können.

Auf Sicherheit wird geachtet. Selbstverständlich wird dabei auf die Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen geachtet. Damit der nötige Abstand zwischen den Besuchern eingehalten werden kann, wird die Besucheranzahl im Kulturkeller verringert bzw. gibt es auch die Möglichkeit, Veranstaltungen in den großen Saal des nahegelegenen Meli’s Cafe Restaurants zu verlegen. „Wir freuen uns, wenn es wieder kulturelle Veranstaltungen geben kann, allerdings ist uns die Sicherheit aller Beteiligten sehr wichtig“, sagt Kulturvereinsobfrau Anita Fröhlich. „Wir planen ein hochkarätiges Angebot mit herausragenden Künstlern.“

Start mit Julia Stemberger im Juni. Gestartet wird aus heutiger Sicht am 12. Juni mit einer Lesung. Mit der international bekannten Schauspielerin Julia Stemberger ist es den Verantwortlichen gelungen, wieder einen großen Namen nach Dobersberg zu bringen: „Aphrodite – ein Fest der Sinne“, ein amüsant-erotisches Kochbuch. Mit feinem Witz betrachtet Julia Stemberger die großen Themen zwischen Mann und Frau – Liebe, Sympathie, Anziehung und Erotik.

Daniel Schwarz zeigt spannende Metallobjekte. Kurz darauf folgt die Ausstellung des Metallkünstlers Daniel Schwarz. Der Innviertler Autodidakt schuf in den letzten zehn Jahren großformatige Wohnskulpturen, Wandreliefs und weitere Objekte aus Edelstahl und patiniertem Stahl. Weiß man nicht, dass Stahl verarbeitet wurde, wirken viele seiner Objekte in Form und Farbe wie Metallic-Luftballons. Die Vernissage ist am 25. Juni, die Ausstellung geht bis 19. August.

Jahresabschluss mit Kabarettist Clemens Maria Schreiner. Traditioneller Jahresabschluss ist auch heuer wieder ein Kabarett-Abend. Clemens Maria Schreiner, bekannt als Teil des Rateteams der TV-Show „Was gibt es Neues?“ und als Moderator von „Fakt oder Fake“, spielt sein aktuelles Programm „Schwarz auf Weiß“ am 20. November.

Austropop im Herbst. Ein vom BhW Dobersberg veranstaltetes Konzert ergänzt im Herbst das Programm mit Austropop-Klassikern und -Raritäten.

Historische Unterkellerung des Schlosses. Der Kulturkeller entstand aus der historischen Unterkellerung des Schlosses, das Gewölbe beließ man in seinem ursprünglichen Zustand und gestaltete es mit viel Einfühlungsvermögen aus. Das Resultat kann sich sehen lassen. In mehr als einem halben Jahr wurde das Projekt mit viel Liebe und handwerklichem Können durchgezogen. Nicht unerwähnt bleiben soll auch die vorbildliche Gestaltung einer barrierefreien Zufahrt im Außenbereich sowie einer alternativen Rampe neben den Stufen im Innenbereich. Die Gemeinde als Eigentümer war sich hier ihrer zeitgemäßen Verantwortung bewusst. 2009 erfolgte die erste Keramik-Ausstellung.

Diverse kulturelle Schwerpunkte. Der Kulturverein als Betreiber des Kulturkellers verfolgt die kulturellen Schwerpunkte und Themenkreise Bildende Kunst, Musik, Literatur, Kleinkunst und Film. „Unsere Gäste schätzen die besondere Atmosphäre und das Ambiente des Kulturkellers, der für jede Art von Veranstaltung geeignet ist und auch für private Feiern gern genutzt wird“, erklärt Obfrau Anita Fröhlich. „Besonders freut mich, dass wir immer wieder namhafte Künstler zu Gast haben. So konnten wir unter anderem schon Julian le Play, Nicholas Ofczarek oder Alfred Komarek bei uns begrüßen. Durch die Kooperation mit den Musikwelten unter der Leitung von Manfred Müssauer wird auch regelmäßig hochkarätige klassische Musik geboten.“

Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Website www.kulturkeller.eu.