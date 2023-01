Neue Leitung für Bauhof Waidhofen/Thaya

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Waidhofen begrüßten Barbara Hofstätter als neue Kollegin in ihrem Team. Barbara Hofstätter wurde in den Gemeindedienst aufgenommen und vom Gemeinderat mit dem Dienstposten „Leiterin der Wirtschaftsbetriebe“ betraut. Sie ist dadurch künftig für die betriebswirtschaftliche Führung der städtischen Wirtschaftsbetriebe zuständig. Die neue Mitarbeiterin hat in dem 2019 neu gebauten Verwaltungsgebäude der Wirtschaftsbetriebe in der Johannes Gutenberg-Straße ihr Büro bezogen.

Im Zuge einer Initiativ bewerbung kristallisierte sich Barbara Hofstätter als Idealbesetzung für diese Leiterfunktion heraus. Die gebürtige Waidhofnerin hat an der Wirtschaftsuniversität Wien das Diplomstudium „Handelswissenschaft“ abgeschlossen und viele Jahre als Assistentin der Geschäftsführung in unterschiedlichen Fachbereichen Erfahrung gesammelt.

„Es freut uns, dass das Projekt zur Betriebsoptimierung der Wirtschaftsbetriebe – nach dem Umbau des ehemaligen Bauhofes und der Umstrukturierung – mit der Besetzung der Leiterin der Wirtschaftsbetriebe nun seinen Abschluss findet. Mit Frau Hofstätter haben wir aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Persönlichkeit die ideale Besetzung für diese Position gefunden“, so die Vertreter der Stadtgemeinde.

