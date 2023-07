Hoher Besuch beim Kaiserfest in Wienings

Die Rossinger Musikanten spielten die Kaiserhymne „Gott erhalte“, uniformierte Abordnungen diverser Vereine, Orden und Garden defilierten vor dem Kaiserpaar Franz Joseph und Elisabeth, dargestellt von Friedrich und Evelyn Jares, und vor den Schirmherren des Kaiserfestes, Herta Margarete Habsburg-Lothringen und Sandor Habsburg-Lothringen, Erzherzog und Erzherzogin von Österreich, Prinz und Prinzessin von Toskana. Friedrich und Evelyn Jares sind Gründer und Betreiber des Kaiser Franz Joseph Museums in Wienings.

Der in Ungarn gegründete Drachenorden Ordo Equestris Draconis, der sich für Kultur und Wissenschaft sowie Freundschaft und Frieden einsetzt, war beim Kaiserfest vertreten, desgleichen 1st The Queen’s Dragoon Guards (1. Dragoner-Garde der Königin) aus Großbritannien – Franz Joseph war der erste König dieser Dragoner-Garde, weiters nahmen die Austrian Peace Keepers teil, die Maßnahmen zur Wahrung des Friedens und der Menschenrechte fördern, auch der Kameradschaftsbund Landesverband Wien mit der Kaisertraditionsfahne aus 1906 war präsent. Eine renommierte Teilnehmergruppe war die Organisation Flame of Peace zur Förderung des Friedens, der Freiheit und der völkerverbindenden Freundschaft, deren Gründerin und Präsidentin Herta Margarete Habsburg-Lothringen ist, Vizepräsident ist ihr Ehemann Sandor Habsburg-Lothringen.

Nach Messe, Parade, Kaiserhymne, Reden und Fahnenschwingen konnten die Besucher sich unterm schattenspendenden Zeltdach mit Speis und Trank stärken.