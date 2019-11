Der aus Raabs stammende Steuerberater und Unternehmensberater Christoph Hofstätter wurde zum Prokuristen bei LBG Niederösterreich Steuerberatung GmbH bestellt und verantwortet künftig die fachliche und wirtschaftliche Führung eines Klientenkreises mit einem Schwerpunkt im Bereich Klein- und Mittelbetriebe, Land- und Forstwirtschaft sowie Freie Berufe.

Nach der Matura an der HBLA „Francisco Josephinum“ in Wieselburg und dem Studium „Landwirtschaft und Agrarökonomik“ an der Universität für Bodenkultur in Wien trat Hof stätter 2008 bei LBG Niederösterreich in Horn als Steuerberater-Berufsanwärter ein.

LBG Niederösterreich ist mit rund 140 Mitarbeiter an zehn Standorten die führende Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft in Niederösterreich.