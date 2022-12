Autos krachten auf der B5 bei Waidhofen/Th. zusammen

"Der Lenker eines Dacia Logan war auf der Bundesstraße 5 vom "Waldrapp-Kreisverkehr" in Richtung Dimling unterwegs. Nur wenige hundert Meter nach dem Kreisverkehr kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen einen entgegenkommenden Skoda", berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. An beiden Autos sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Während der Skoda von einer Fachfirma abtransportiert wurde, mussten die Florianis den im Frontbereich beschädigte Dacia von den Einsatzkräften von der Fahrbahn bergen. Nach Absicherung der Unfallstelle schob man den Wagen auf die rechte Fahrspur und zog ihn dort mittels Seilwinde auf den Wechselladeaufbau. Der Abtransport von der Unfallstelle erfolgte durch das Wechselladefahrzeug.

Abschließend säuberten die Einsatzkräfte die Fahrbahn von Scherben und Kleinteilen. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 5 im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Die Polizei übernahm die Regelung des Verkehrs in dieser Zeit.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Hilfeleistungsfahrzeug 2, Wechselladefahrzeug und 7 Mitgliedern

Polizei mit einem Fahrzeug

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.