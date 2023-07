Benefizkräuterwanderung: Kinder wandern für Kinder

Viele Teilnehmer aller Altersklassen wanderten am 12. Juli gemeinsam mit Thimo. Der zehnjährige Thimo hatte bei seiner Geburt „Spina Bifida“ (umgangssprachlich einen „offenen Rücken“) und hat bereits zahlreiche Operationen hinter sich.

Aufgrund seiner Rückenmarksschäden ist er auf einen Rollstuhl angewiesen, um sich fortbewegen zu können. Abseits des Rollstuhles wurde er bisher von seiner Mama Susanne getragen. Doch mittlerweile ist das Tragen für seine Mutter eine große Belastung.

Auf der letzten Reha wurde Thimo ein Oberkörper/Armtrainingsgerät empfohlen, damit er seinen Oberkörper soweit trainieren kann, dass er sich selber in und aus dem Rollstuhl heben kann und sich zu Hause die Stufen alleine hinauf und hinunter heben kann.

Die doch beachtlichen Kosten für so ein Gerät werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Die Waldviertler Kräuterpädagogin Eunike Grahofer entschloss sich kurzerhand, eine Benefizwanderung für Thimo zu organisieren.

Über 40 Teilnehmer wanderten mit Thimo vom Waidhofner Volksfestgelände zur Saalmühle und sammelten währenddessen Wildkräuter, welche von den Kindern zu einem köstlichen Pesto verarbeitet wurden.

Thimo braute eine Hautpflegesalbe aus Leinöl, Lavendel und Rosmarin und überreichte jedem Teilnehmer als Dankeschön ein Gläschen davon. Voller Begeisterung aßen alle Teilnehmer gemeinsam mit Thimo das Wildkräuterpesto mit Spaghetti.

Berührt von dieser Geschichte begleiteten und unterstützten Martin Bogg der „Waldviertler Sparkassen Bank AG“ und Silvia Friedl, Obfrau der „Großdietmannser Dirndlweiber“ mit ihren Vereinskolleginnen die Wanderung für Thimo.

Rudolf Polt, Obmann des Waidhofner Vereines „WAIDHOFEN.SOZIAL. AKTIV“ besuchte mit seinen Vorstandskollegen die Veranstaltung und versprach Thimo das seitens „WAIDHOFEN.SOZIAL. AKTIV“, die erreichte Spendensumme verdoppeln werde.

„Ich freue mich über den einzigartigen, großen Zusammenhalt in unserer Region und die vielen, unterstützenden Teilnehmer, welche es erst möglich machten, die Summe für den Oberkörper/Armtrainer für Thimo aufzubringen, welchen wir nun in Auftrag geben können“, meint die Organisatorin Eunike Grahofer voll Freude und Begeisterung am Ende der Veranstaltung.