Initiativen im Kampf gegen Fachkräfteknappheit

Nicole Fend (29) ist seit April 2019 als Trainerin beschäftigt. Fend hat ursprünglich die Lehre als Frisörin und Perückenmacherin absolviert. Als sie arbeitslos wurde, war für sie klar, dass es Zeit für einen Neuanfang ist. „Die Technik interessierte mich von klein auf, nur wusste ich nie, wie ich darin Fuß fassen sollte. Meine Beraterin hat mir das Programm `Frauen in Handwerk und Technik´ empfohlen. Der Kurs war ein super Start mit Lernprogrammen im theoretischen wie auch im praktischen Sinne“, schildert Fend.

Im August 2015 startete sie die Intensivausbildung als Maschinenbautechnikerin im BBZ- Waldviertel. „Während dieser Ausbildung lernte ich mich neu kennen und lernte theoretisch wie auch praktisch an bzw. mit Maschinen zu arbeiten“, erinnert sie sich zurück. Am Ende der Ausbildungszeit bestand sie die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung und durfte zusätzliche Schweißzertifikate und den Staplerschein erarbeiten. „Beim nächsten Dienstgeber nutzte ich mein Können und schweißte Kühlungssysteme für automatisierte Schweißmaschinen“, berichtet Nicole Fend. Anfang 2019 ergab sich die Chance im BBZ-Waldviertel als Trainerin arbeiten zu können, worüber Fend bis heute sehr glücklich ist.

Wie bei Nicole Fend beginnt für viele Frauen die Ausbildung in einem der vier AMS-Ausbildungszentren über das FiT-Programm. Das AMS NÖ hat heuer 1.426 Plätze in diesem Programm niederösterreichweit eingerichtet. Rund vier von fünf Frauen stehen spätestens drei Monate nach Ausbildungsende im Berufsleben (jüngste Daten Herbst 2022).

„Wir nehmen heuer über 11 Millionen Euro in die Hand, um handwerklich-technische Ausbildungen für Frauen im Rahmen des FiT-Programms zu finanzieren“, so Edith Palisek-Zach, Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen. Darüber hinaus stehen in den vier AMS-Ausbildungszentren in Sigmundsherberg sowie in St. Pölten, Wr. Neustadt und Wolkersdorf 900 Ausbildungsplätze in den Bereichen Elektro- und Metalltechnik, Mechatronik, Kunststoff- und Kälteanlagentechnik zur Verfügung. „Ab Spätherbst werden wir auch dringend gebrauchte Fachkräfte in den Berufsbildern der erneuerbaren Energie in Sigmundsherberg ausbilden“, erklärt Christian Farthofer, Direktorin-Stellvertreter in der AK NÖ und Vorstandsvorsitzender des BFI NÖ. Zu Jahresende 2022 war ein Drittel der Schulungsteilnehmer in Sigmundsherberg weiblich. „Diesen Anteil wollen wir noch deutlich steigern“, so Palisek-Zach.

