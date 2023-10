Großer Andrang beim „Abend der Betriebe“ in Waidhofen

Schwierig ist die Frage nach der beruflichen Zukunft für Jugendliche. Bei so viel Angebot an Lehrstellen kann man schon mal den Überblick verlieren. Seit einigen Jahren veranstaltet die Polytechnische Schule Waidhofen deshalb den „Abend der Betriebe“, bei dem sich regionale Betriebe bei ihren zukünftigen Lehrlingen vorstellen können. Zuvor wurde die „kleine Jobmesse“ des Öfteren im Stadtsaal veranstaltet. Nach dem Umbau der Schule fand die Veranstaltung nun zum zweiten Mal in den eigenen Räumlichkeiten statt.

35 Unternehmen waren heuer dabei, der Großteil aus dem Bezirk Waidhofen, aber auch ein paar über dessen Grenzen hinweg. Zu den größten „Abnehmern“ der Schüler des Waidhofner Polys zählen seit einigen Jahren etwa Testfuchs, Pollman, MKE, Eaton, VTW oder TE Connectivity, welche natürlich auch wieder vertreten waren. „Aber auch für kleine Firmen ist der Abend der Betriebe eine tolle Bühne, um sich ohne großen Aufwand vorzustellen“, schildert Schuldirektor Franz Jauk.

Der große Andrang an Jugendlichen gibt dem Konzept jedenfalls recht. Bleibt nur zu hoffen, dass auch viele von ihnen nun etwas schlauer über ihre berufliche Zukunft sind.