Sieben bis acht neue Bauplätze will die Marktgemeinde Dobersberg auf einem Areal am Westrand Dobersbergs zwischen der Harmannser Straße und der Kautzener Straße schaffen. Dafür wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Ankauf von Grundstücken im Ausmaß von 8.300 Quadratmetern zum Preis von 15,90 Euro pro Quadratmeter beschlossen.

Der relativ hohe Preis ergibt sich daraus, dass sich die Grundstücke bereits in einer Aufschließungszone befinden und einfach per Gemeinderatsbeschluss umgewidmet werden können, ohne ein langwieriges Widmungsverfahren mit Zustimmung des Landes abwarten zu müssen.

Kein Straßenbau zur Aufschließung nötig. „Wir haben hier außerdem den Vorteil, dass wir zur Aufschließung keinen Straßenbau brauchen, die Fläche steht also fast zur Gänze als Bauland zur Verfügung. Sonst muss man in der Regel zehn Prozent für Straßen abziehen“, führt Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) aus. Daher werde man hier mit dem derzeit üblichen Baulandpreis von rund 18 Euro pro Quadratmeter – maximal mit einer leichten Anpassung – auskommen.

Ein Vergleich zwischen verschiedenen Gemeinden sei, so Kößner, schwierig, da die Voraussetzungen unterschiedlich seien – so könne man beispielsweise Grünland außerhalb von Aufschließungszonen günstiger erwerben. Insgesamt nimmt die Marktgemeinde Dobersberg hier knapp 132.000 Euro in die Hand. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung soll es einen Parzellierungsplan geben, anschließend kann der Gemeinderat die Umwidmung beschließen. „Unser Ziel ist es, die Bauplätze im kommenden Jahr 2022 zum Bauen anbieten zu können“, verkündet Kößner.

Im Rahmen der Sitzung wurde außerdem die Aufnahme eines Darlehens von 300.000 Euro zur Zwischenfinanzierung der Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage (die NÖN berichtete über dieses Projekt) bei der Raiffeisenkasse Dobersberg beschlossen.