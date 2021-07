Die Siedlungserweiterung Szaparystraße macht eine Erweiterung der Infrastruktur bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung notwendig. In einem Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung erfolgte die Beschlussfassung über die Vergabe der Ingenieurleistung in der Bauausführungsphase an die Firma Henninger und Partner, die bereits die Projekteinreichung durchführte.

Drei Bauplätze bereits verkauft

Die Erd-, Baumeister-, Installations- und Verkabelungsarbeiten sowohl für die Abwasserbeseitigung als auch für die Wasserversorgung und der Aufbau der Straße ohne Asphaltierung werden nach Beschluss des Gemeinderats von der Firma Talkner um 321.622 Euro brutto durchgeführt. „Baubeginn ist Mitte Juli, im Frühjahr nächsten Jahres soll alles abgeschlossen sein“, so Bürgermeister Wühl. „Drei Bauplätze wurden bereits verkauft, Planungen wurden schon bei der Gemeinde eingereicht. Da rum sind wir angehalten, die In frastruktur zu errichten“.

Die Überprüfung nach Fertigstellung der Kanalisation in der Siedlungserweiterung Szapary straße wurde an die Firma Kanalpartner aus Rabenstein um 1.788 Euro netto vergeben.

UV-Anlage wird erneuert. Investiert wird auch in die Wasseraufbereitung. Die derzeitige UV- Anlage zur Wasserentkeimung im Tiefbehälter ist veraltet und muss deshalb erneuert werden. Bei der Errichtung der neuen Wasseraufbereitungs anlage wurde bereits Platz für eine neue UV-Anlage vorgesehen. Diese wird nun von der Firma Meisl um 14.315 Euro netto installiert.

Betrieb muss kostendeckend geführt werden

Durch die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen muss der Wassertarif erhöht werden. „Damit der Betrieb kostendeckend geführt werden kann, wurde nach Aufforderung der Landesregierung nach zehn Jahren der Wasser tarif erhöht“, erklärt Bürgermeister Manfred Wühl. Der Jahresaufwand der Wasserversorgungsanlage beträgt rund 130.000 Euro.

Zur Finanzierung wurde die Bereitstellungsgebühr von 30 Euro pro Kubikmeter auf 35 Euro netto erhöht (für einen Haushalt mit Drei-Kubikmeter-Zähler wären das 105 statt 90 Euro). Der Wasserpreis betrug bis jetzt 1,40 Euro pro Kubikmeter, dieser wird angehoben auf 1,85 netto. Bei der Wasseranschlussabgabe wird der Einheitssatz von 7,20 auf acht Euro angehoben. In Kraft treten die neuen Tarife mit der nächsten Ableseperiode am 1. Oktober.

Hundeabgabe wird erhöht

Teurer wird es in Kautzen auch für Hundebesitzer: Die Hundeabgabe wird erhöht: Für Nutzhunde werden nun 6,54 Euro pro Hund im Jahr fällig, für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential 70 Euro pro Hund, und für alle übrigen Hunde 20 Euro.