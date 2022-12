Waidhofen/Thaya: Chansons made in Wien

Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin - Erika Pluhar ist auf vielen Bühnen zu Hause. Besonders wohl fühlt sie sich auch in Waidhofen. Nach ihrem Auftritt beim Musikfest 2019 kam sie am Wochenende wieder ins Waldviertel, um im Igel ein unvergessliches Konzert im kleinen Rahmen zu geben. Nur mit Klavierbegleitung von Roland Guggenbichler machte die „Femme Fatale“ des Wiener Chansons einen Streifzug durch 40 Jahre ihres musikalischen Schaffens.

Mit im Gepäck hatte sie Interpretationen von André Heller oder Wolf Biermann, vorrangig aber Vertonungen ihrer eigenen Texte. Diese sind für die profilierte Schriftstellerin natürlich mehr als bloßes Beiwerk zur Melodie. Die Texte stehen oft sogar eher im Vordergrund. So erzählt Pluhar manchmal melancholisch, oft aber auch auf amüsante Weise aus ihrem bewegten Leben und da gibt es einiges zu berichten.

Am schönsten ist es immer noch in Wien

Beispielsweise geht sie selbst auf ihren Ruf als „Femme Fatale“ ein. „Eine Zeitlang war ich aber auch eine gruselige Emanze. Wenn ich in einen Raum gekommen bin, haben die Männer ihre Frauen zur Seite genommen“, erzählt Pluhar schmunzelnd.

An anderer Stelle philosophiert die Sängerin über die Ferne und die Unendlichkeit des Meeres. Am Ende ist es aber doch das vertraute Wien, das es ihr angetan hat. „Der ane mog‘s nur in Nairobi, der andere suacht dawei des Flair von Paris, der Dritte nur des Easy Going von New Orleans, aber i bin holt so gern in Wien“, singt sie in dem Lied, das sie im Jahr 2000 veröffentlichte.

Auch mit 83 Jahren wird die Rundum-Entertainerin nicht müde und geht mit Leichtigkeit auf die Bühne. Dabei ist sie unerschrocken ehrlich und betont, dass alle Emotionen zum Leben gehören, also auch die negativen. „Das Weinen hat etwas Positives, Reinigendes an sich“, meinte Pluhar, ehe sie „Wana is mei Antwort und mei Frog“, sang. Nicht außer acht zu lassen waren aber auch die kreativen Klavierbegleitungen des Oberösterreichers Roland Guggenbichler. Abwechslungsreich durch alle Facetten des Chansons und des Jazz bewegte sich der Pianist virtuos.

Bleibt nur mehr eine Frage: Wann kommen Sie wieder, Madame Pluhar?

