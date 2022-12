Adventkonzert in Kautzen schafft gelungenen Kontrast

Ein sehr stimmungsvolles und besinnliches Adventkonzert bot der GMV Hilaria Kautzen am Sonntag in der Pfarrkirche in Zusammenarbeit mit einem Instrumental-Ensemble. Die Hilaria-Leiterin Gabriele Huß-Kubizek hatte ein abwechslungsreiches Programm aus bekannten und weniger bekannten, ausgefalleneren Weihnachts- und Adventliedern zusammengestellt, das mit besinnlichen Texten, vorgetragen von Karl Danzinger, abgerundet wurde.

Der Kontrast zwischen dem auch alleine, ohne Gesang des Chors auftretenden Instrumentalensemble im Wechsel mit dem vollen gesanglichen Einsatz der Hilaria gab dem Konzert einen besonderen Reiz und versinnbildlichte die verschiedenen Facetten der Weihnachtszeit von der leisen Einkehr bis zum großen Fest.

