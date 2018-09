Das Golfhotel hat einen neuen Besitzer: die „Property Stewardship GmbH“ hat das Hotel gekauft.

Bürgermeister Robert Altschach bestätigt im Gespräch mit der NÖN, dass ihn der bisherige Eigentümer, die AT Hotel GmbH, auf den Verkauf aufmerksam gemacht hatte. „Die Firma hat das Hotel und einige der umliegenden Grundstücke gekauft. Zu den neuen Besitzern hatte ich bisher noch keinen Kontakt, aber das steht auf meiner Agenda“, sagt Altschach. Es gehe schließlich darum abzuklären, was die „Property Steward-ship GmbH“ mit dem Hotel vorhat: „Derzeit ist das Areal für Hotelbetrieb und Tourismus gewidmet. Wenn der neue Besitzer dort etwas anderes vor hat, müssen wir uns mit der Änderung der Widmung im Gemeinderat beschäftigen.“

Renovierungsarbeiten müssen noch vorgenommen werden

Auf dem Areal wurden in letzter Zeit schon Grünraumpflegearbeiten durchgeführt, und beim Lokalaugenschein der NÖN am Montag wies ein Schild am Haupteingang darauf hin, dass die „Property Stewardship GmbH“ über den hinteren Eingang zu erreichen sei. Tatsächlich war ein Angestellter der Firma vor Ort, der jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine näheren Angaben machen will, was genau mit dem Hotel geschehen soll. Es müsse jedenfalls einiges renoviert und umgebaut werden, in zwei Wochen könne man mehr sagen. Geschäftsführer ist laut „firmenabc.at“ (Datenquelle: Creditreform) Josef Pergrin. Der eingetragene Unternehmensgegenstand der seit 2016 bestehenden „Property Stewardship GmbH“ ist die Verwaltung von Liegenschaften, der Betrieb einer Kraftfahrzeug-, Reinigungs- und Aufbereitungsanlage, Kfz-Handel, Ersatzteilverkauf, Reparaturwerkstatt, Spenglerei- und Lackierereibetrieb“. Pergrin ist auch Geschäftsführer der „Medical Spa Resort Vermittlungs GmbH“ mit dem Geschäftszweig „Vermittlung von Kuraufenthalten in medizinischem SPA-Bereich, Verwaltung von Liegenschaften, Beteiligung an Unternehmen und Planung von Projekten“.

In Golferkreisen heißt es, dass die gleiche Firma schon vor zwei Jahren am Hotel interessiert gewesen sei, der Verkauf aber nicht zustande gekommen sei.

Wird aus Hotel ein Gesundheitsbetrieb?

Damals sei der Umbau des Hotels in ein Reha-Zentrum für Personen mit psychosomatischen bzw. psychischen Erkrankungen im Gespräch gewesen, auch jetzt deute vieles darauf hin, dass aus dem Hotel eine Art Gesundheitsbetrieb werden könnte.

Die NÖN versuchte mit Josef Pergrin Kontakt mit Bitte um eine Stellungnahme aufzunehmen, was allerdings bis zum Redaktionsschluss der Druckausgabe nicht gelang. Nach Redaktionsschluss erreichte die NÖN per Mail ein Stellungnahme von Pergrin, in der er den Kauf bestätigt. Konkrete Angaben, was aus dem Hotel werden soll, kann er noch keine machen: „In erster Linie sorgen wir momentan dafür, das die Erhaltung der Immobilie und der umliegenden Flächen gewährleistet wird. Aufgrund der doch längeren Leerstands-Zeit durch die Vorbetreiber kann man sich sicherlich vorstellen, dass hier einiges zu tun ist“, schreibt Pergrin. Man wolle sich daher vorerst um die Instandhaltung bzw. Renovierung der Liegenschaft kümmern, und erst zu einem späteren Zeitpunkt über konkrete Pläne für das Hotel sprechen.