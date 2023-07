„Celtic Inspiration“: Orgelkonzert in Vitiser Pfarrkirche

Marlies Rößler (18) und Lukas Bauer (16) lernen seit fünf Jahren das Orgelspiel, die etwas älteren Schüler Harald Lieb und Zeno Hartner erst seit zwei Jahren. Sie bespielen die Kirchenorgeln in Vitis, Kautzen und Reibers teilweise auch schon bei Sonntagsmessen.

Aber nicht nur an der Orgel wurde gespielt, Martina Wurz und Jitka Čudlá verzauberten die Konzertbesucher auch mit ihrem Spiel auf zwei Harfen. Sowohl an der Orgel als auch an den Harfen wurden zum Großteil irische, englische und schottische Volkslieder und Traditionals geboten, wie „Greensleeves“, „Lark in the Morning“ oder das Rebellenlied „The Little Beggarman“. Und auch ein Vokalist trat auf: Wolfgang Ramharter sang den auf der ganzen Welt bekannten Song „Amazing Grace“, am Klavier und auch stimmlich begleitet von Jitka Čudlá. Nach begeistertem Applaus des Publikums präsentierte Lukas Bauer als Zugabe noch das Stück „Fanfarös“ mit festlichen Orgelfanfarenklängen.

Anschließend gab es für interessierte Besucher die Möglichkeit, selbst das Spiel an der Orgel auszuprobieren, wovon auch reichlich Gebrauch gemacht wurde.