„Die größte und schönste Schule des Waldviertels feiert 150 Jahre“ – mit dieser beliebten Floskel des ehemaligen AHS-Direktors Harald Hubatschke begrüßte der provisorische Schulleiter Alexander Frank am Freitagvormittag die Gäste zum 150-jährigen Bestandsjubiläums des Waidhofner Gymnasiums. Er vertrat Direktor Roland Senk, der sich einer Herzoperation hatte unterziehen müssen.

Moderiert wurde die Feier von einem ehemaligen Absolventen der Schule: Andreas Hausmann, der zu seiner Schulzeit nicht immer brav gewesen ist. So filmte er mit seinen Freunden verbotenerweise im Unterricht mit einer Videokamera, und drehte einmal ein Video im Lift, der für die Schüler eigentlich tabu war – außer bei Verletzungen und Behinderungen. Der Schulchor „Gym dir was“ und die Junior Big Band der Schule gestalteten die Feier musikalisch, die Theatergruppe sorgte mit Sketches über das Schulleben einst, jetzt und in der Zukunft für heitere Auflockerung, und einige besonders sportliche Schüler begeisterten mit Akrobatik-Einlagen.

Newald und Hubatschke: Über den verbotenen Lift und den Masken-Schreck

Mit Harald Hubatschke und Franz Newald waren auch zwei ehemalige Direktoren anwesend, die in der Interviewrunde auf der Bühne alte Erinnerungen auffrischten. So erzählte Newald von seinem Kampf für eine ins Stadtbild passende Fassade für den 1990 eröffneten Zubau. Der ursprüngliche Entwurf des Architekten sah nämlich eine Glasfront vor. „Da legen Sie sich mit dem Stadtrat und dem Bürgermeister an“, soll er laut eigener Erzählung zum zuständigen Beamten im Ministerium gesagt haben. Auch einen Lift zur Benutzung durch behinderte oder verletzte Schüler konnte er auf ähnliche Weise hineinreklamieren – jenen Lift, den der Moderator verbotenerweise zum Videodreh benutzt hatte. Newald stellte Schüler, die er mit dem Lift fahren sah, auch zur Rede: „Eines Tages stieg ein Schüler aus. Ich hielt ihn auf und fragte ihn, wo seine Verletzung sei. Er zeigte mir seinen Finger mit einem Pflaster drauf. Dann haben wir beide gelacht.“

Hubatschke ging auf seine Liebe zur Maske am Faschingdienstag ein: „Ich glaube, ich bin der einzige Direktor, der jeden Faschingdienstag verkleidet war.“ Mit einer „besonders grauslichen“ Maske hatte er einmal sogar Hausmann erschreckt. Der wollte schon zum Faustschlag ausholen („Ich habe eine Maskenphobie“), doch aufgrund der Größe und Statur seines Gegenübers dämmerte ihm noch rechtzeitig, dass es der Direktor sein könnte. „Meine Masken wurden dann im Laufe der Zeit weniger grauslich“, meinte Hubatschke.

Als Absolvent kam Manfred Matzka, ehemaliger Chef der Präsidialsektion im Bundeskanzleramt und jetzt Sonderberater von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, zu Wort: „Ich verbinde mit meinen Erinnerungen an die Schule große Dankbarkeit. Ich bin froh, hier die richtige Verwendung des Genitivs und Musik gelernt zu haben.“ Besonders den Musikunterricht bei Albert Reiter hatte ihn motiviert.

Schulwart Heinrich Wagner über ein Fenster-Missgeschick

Ein besonderer „Star“ war der im Frühjahr pensionierte langjährige Schulwart Heinrich Wagner, der aus seinen 40 Jahren am Gymnasium auch einiges erzählen konnte, etwa von den desolaten Fenstern im Schulhaus, von denen manche wegen ihres schlechten Zustands nicht mehr geöffnet werden durften. Der Geschichts- und Geographielehrer Erwin Pöppl, unter Schülern bekannt für seine Vorliebe für frische Luft, öffnete dennoch ein solches mit Öffnungsverbot belegtes Fenster. „Wir durften dann im Garten Holzteile und Scherben zusammenklauben“, schilderte Wagner das Ergebnis dieser Aktion.

Bürgermeister Robert Altschach hob die Bedeutung des Schulstandorts auch in wirtschaftlicher Hinsicht hervor, Bezirkshauptmann Günther Stöger bezeichnete das Gymnasium als „Motor der Bildung“ im Bezirk. Bildungsdirektor Johann Heuras betonte den Wert der Bildung als etwas, was Menschen in die Lage versetzt, Verantwortung zu übernehmen. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister pflichtete ihm bei: „Bildung ist das Fundament, auf dem wir unsere Zukunft aufbauen.“