Feuerwehr Groß-Siegharts lud zum Sommernachtsfest

Bei bestem Sommerwetter wurde am Samstag ab 17 Uhr in den beleuchteten Vereinshausgarten geladen. Bei Livemusik, Heurigenküche und verschiedenen Weinbars herrschte gute Stimmung bis spät am Abend. Besonderen Anklang fand auch das „russische Kegeln“, wo man sich mit etwas Geschick und Glück ein Getränk an der Seidel- oder Weinbar erspielen konnte.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch der Groß-Sieghartser Bürgermeister Ulrich Achleitner, Vizebürgermeister Michael Litschauer, der Dietmannser Bürgermeister Harald Hofbauer und Stadtrat Andreas Peschel. Kommandant Christian Reegen freute sich über den prominenten Besuch.