„Girls Day“ weckte bei Mädchen Interesse an technischen Berufen

Immer mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern, ist der Firma Pollmann ein großes Anliegen. Am Girls Day, der alljährlich am letzten Donnerstag im April stattfindet, öffnete daher auch das Familienunternehmen in Karlstein seine Türen und freute sich über den Besuch von 23 jungen Frauen.

Die Schülerinnen der Mittelschulen Heidenreichstein und Drosendorf wurden über das vielfältige Jobangebot des internationalen Automobilzulieferers informiert und durch die Fertigung geführt. Zudem stand eine Besichtigung der neuen Lehrwerkstätte am Programm und auch Goodie Bags durften nicht fehlen.

Die Schülerinnen folgten interessiert dem Vortragenden. Foto: Pollmann

