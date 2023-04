Sven Hergovich: Handlungsbedarf bei Spital und öffentlichem Verkehr

Im Gespräch mit der NÖN stellte Hergovich klar, dass das Waldviertel und damit auch der Bezirk Waidhofen nicht gegenüber anderen Regionen im Land schlechter gestellt und finanziell ausgehungert werden dürfen. „Die Menschen sollen überall gleich gut leben können, es darf nicht sein, dass sie in manchen Regionen keinen guten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlichen Einrichtungen oder der Gesundheitsversorgung haben“, betonte Hergovich.

Landesklinikum Waidhofen darf kein „Rumpf-Spital“ sein

Als Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte, nannte er das Landesklinikum Waidhofen, das in den vergangenen Jahren zu einem Rumpf-Spital abgewertet worden sei, mit eingeschränkten Versorgungsleistungen und geschlossenen Abteilungen. „Das Waidhofner Spital müsste wieder zu einem vollwertigen Krankenhaus aufgewertet werden“, fordert Hergovich. Dadurch würden auch gute Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, und dem Trend begegnet werden, dass die Menschen im Bezirk mangels adäquater Arbeitsplätze vor Ort zum Auspendeln gezwungen werden. „Im Moment beginnt sich die Spirale leider nach unten zu drehen“, stellt Hergovich fest.

Franz-Josefs-Bahn muss schneller werden

Eine weitere große Baustelle im Bezirk Waidhofen sei aus seiner Sicht die öffentliche Verkehrsanbindung an den urbanen Raum. Dass lokale Wege immer und überall durch öffentliche Verkehrsmittel bewältigbar sind, sei freilich in einem Flächenbezirk wie Waidhofen unrealistisch und auch gar nicht das Ziel. „Öffentlicher Verkehr wird nicht für alle gehen, aber es gibt viele Wege, die man öffentlich billiger und schneller bewältigen können sollte als mit dem Auto. Ich rede da von den Verbindungen nach Wien und St. Pölten. Es bräuchte einen Ausbau der Franz-Josefs-Bahn“, stellt Hergovich klar.

Der Dietmannser Bürgermeister Harald Hofbauer (SPÖ) pflichtet ihm bei: „Wir müssen es schaffen, die Leute zum Zug zu bringen. Mit einem starren Bus-System, wie wir es derzeit haben, wird das aber nicht gelingen. Das ist nicht zielführend, da muss man sich etwas anderes überlegen.“

Der Bezirk Waidhofen würde auch von den weiteren im „5 plus 1“ Paket enthaltenen Forderungen gerade im Infrastrukturbereich profitieren, etwa durch die Standortgarantie für Polizeiinspektionen. „Ich kenne genug Leute, die bei der Polizei arbeiten und gerne ins Waldviertel zurückkehren möchten, aber hier keinen Posten finden“, zeigt Hergovich auf. Eine vernünftige personelle Ausstattung der Inspektionen gehöre zur Grundversorgung, und würde auch wieder Jobs vor Ort schaffen.

Kinderbetreuung: Angebot ab 1. Lebensjahr, aber freiwillig

Ausbaubedarf sieht Hergovich auch bei der Kinderbetreuung im Bezirk Waidhofen, vor allem was die Kleinsten betrifft: „Wir wollen ein ganztägiges Angebot ab dem ersten Lebensjahr für alle, die es brauchen“. Dies solle, anders als es vom politischen Mitbewerb oft dargestellt werde, keinesfalls verpflichtend sein. „Die Familien sollen sich frei und flexibel entscheiden können, ob sie das Angebot in Anspruch nehmen. Das können sie selber am besten, da braucht es keine Vorgaben von außen. Wichtig ist, dass die Familien auf geänderte Situationen reagieren können, etwa wenn die Großeltern, die das Kind bisher betreut haben, dazu gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind“, stellt Hergovich klar.

Hergovich: „Schwarz-Blau ist Koalition der Unehrlichkeit“

Bei der Veranstaltung im Dietmannser Gemeindesaal ging Hergovich auch auf die gescheiterten Koalitionsverhandlungen ein. Die ÖVP NÖ habe den Verhandlungstisch verlassen und mit der FPÖ NÖ eine Koalition der Unehrlichkeit und Unglaubwürdigkeit gebildet. Der Fortschritt lasse sich auf Dauer auch von Schwarz-Blau nicht aufhalten, meint Hergovich: „Ich gebe allen Waldviertlern das Versprechen, dass die SPÖ NÖ ihr "5 plus 1"-Paket umsetzen wird. ÖVP und FPÖ können diese Verbesserungen für das Land nicht aufhalten, sondern nur aufschieben. Als Sozialdemokratie werden wir bis zur nächsten Wahl harte, aber konstruktive Oppositionsarbeit gegen den schwarz-blauen Pakt der Unehrlichkeit machen."

Abschließend betonten Landesrat Sven Hergovich und SPÖ-Bezirksvorsitzender Stadtrat Christian Kopecek: „Wir werden uns die kommenden fünf Jahre und darüber hinaus für unsere gut durchdachten und absolut finanzierbaren Vorschläge einsetzen. Uns ging es von Beginn an darum, Verbesserungen für die Niederösterreicher und damit für die Waidhofner zu erreichen.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.