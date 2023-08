Ministerin Karoline Edtstadler besichtigte Pollmann-Werk in Vitis

Um einen umfassenden Einblick in Betriebe und Projekte zu erhalten, die weit über die Grenzen der Region hinaus wirken, besuchte die Bundesministerin für EU und Verfassung, Karoline Edtstadler, am 2. August das Waldviertel. Auch eine Besichtigung des Pollmann Werkes in Vitis stand dabei auf dem Programm.

Begleitet wurde die Ministerin von den Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais und Lukas Brandweiner, der Bundesrätin Viktoria Hutter, Bürgermeisterin Anette Töpfl sowie dem Ehrenvorsitzenden der Waldviertel Akademie, Ernst Wurz.

Im Waldviertel verwurzelt, in der Welt zuhause

Eigentümer Markus Pollmann unternahm mit seinen Gästen eine Reise durch die Firmengeschichte. Der Kontrast zwischen den bescheidenen Anfängen im Jahr 1888 und dem besichtigten hochmodernen Werk in Vitis, das erst im Jahr 2020 eröffnet wurde, könnte nicht größer sein.

Ministerin Edtstadler interessierte sich vor allem für die Expansionen nach Tschechien, China und Mexiko und zeigte sich vom internationalen Erfolg des Karlsteiner Familienbetriebes im Automotive-Segment beeindruckt.

„Unsere Verbindung zum Waldviertel ist tief verwurzelt und wurde durch den Bau des zweiten heimischen Werkes in Vitis unterstrichen, aber wir sind auch stolz darauf, in der Welt zuhause zu sein. Es ist uns ein bedeutendes Anliegen, dass unsere Region weltweit Anerkennung findet und dazu tragen wir mit unserem Unternehmen gerne bei“, betont Markus Pollmann.