Poly-Schüler aus Waidhofen bei Eaton

Die Schüler der Fachgruppen Metall und Elektro der Polytechnischen Schule Waidhofen besuchten mit ihren Fachgruppenlehrern Thomas Fraißl, Martin Litschauer und Martin Pfitzner den Tag der offenen Tür der Firma Eaton in Schrems.

Mit 175 belieferten Ländern weltweit und knapp 1.000 Mitarbeitern an zwei Standorten in Österreich waren die ersten Fakten sehr beeindruckend. Das Werk in Schrems ist für die Produktion von elektromechanischen Komponenten, wie zum Beispiel Fehlerstromschutz- und Leitungsschutzschalter zuständig und beliefert dabei den gesamten europäischen Markt. Außerdem gehört Eaton in Österreich zu einem der führenden Unternehmen im Schaltanlagenbau und bietet zusätzlich Lösungen im Maschinenbau und Notbeleuchtung am heimischen Markt an. Dies spiegelt sich auch in der angebotenen Lehrlingsausbildung wieder.