Neffentrick in Waidhofen/Thaya: Neue Masche?

Nicht nur mit dem „Neffentrick“ versuchen Betrüger mittlerweile gutgläubigen Bürgern Kontodaten und Geld aus der Tasche zu locken. Eine Waidhofnerin möchte vor einer Gewinnbenachrichtigung warnen.

Ende Jänner bekam die Amazon-Kundin einen Brief, in dem ihr ein 30-Euro-Gutschein in Aussicht gestellt wurde, nachdem sie ein Mobiltelefon bestellt hatte. Sie müsse nur drei Schritte erfüllen, um ihren Gewinn entgegennehmen zu können. Sie war sofort misstrauisch, da die Anschrift sehr eigenartig und fehlerhaft geschrieben war. Ein Anruf beim Amazon-Kundenservice brachte dann die endgültige Gewissheit. Es handelte sich um einen Fake-Brief, der von Amazon nie verschickt worden war. Auch die örtliche Polizei wurde informiert. -eh

