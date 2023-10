Bewegungsfreudige Ludweiser legten 157.515 Minuten zurück

Die Gemeinde Ludweis-Aigen nahm am NÖ-Gemeindewettkampf teil, der am 30. September auf der Ruine Kollnitz offiziell beendet wurde - und es gab nur Sieger.

Jede Minute Bewegung bedeutet für jeden Einzelnen Gesundheitsvorsorge. „Sich regen, bringt Segen“, weiß schon der Volksmund um die Wichtigkeit der Bewegung. Die Motivation, die durch das sich Messen mit den anderen Teilnehmern geweckt worden ist, beflügelte und brachte nette Gespräche bei der Abschlussveranstaltung.

So konnte die Gemeinde Ludweis-Aigen dank der bewegungsfreudigen Teilnehmer den 43. Gesamtrang in Niederösterreich mit 157.515 bewegten Minuten belegen. In der Kategorie bis 2.500 Einwohner bedeutet dies den 17. Gesamtrang. Für Gemeinden unter 1.000 Einwohner war es sogar der zweite Platz – dieses Ergebnis ist aber nur inoffiziell, da diese Unterscheidung vom Veranstalter nicht gemacht wird. 38 Gemeindebürger haben ihre bewegte Zeit dokumentiert und zu diesem ausgezeichneten Ergebnis beigetragen.

Im Bezirk Waidhofen ist die Gemeinde Ludweis-Aigen der überlegene Sieger - und das als zweitkleinste Gemeinde, bezogen auf die Einwohnerzahl.

Bei der Schlussveranstaltung wurde für alle Interessierten auf der Ruine Kollmitz eine Führung unter der Leitung von Erich Kerschbaumer organisiert.

Einhelliger Tenor der Teilnehmer ist es, weiter in Bewegung bleiben zu wollen - allerdings etwas reduzierter - und 2024 wieder beim Gemeindewettkampf mitzumachen, zum Wohle der eigenen Gesundheit und der Gemeinde Ludweis-Aigen.