Bewerbserfolg Doppelsieg für FF Matzles bei Saugerkuppeln in Großgerharts

Lesezeit: 2 Min Michael Schwab

Siegerehrung der Silber-Wertung: Die Gruppenkommandanten Gregor Strohmayer (Matzles), Kathrin Bauer (Kainraths), David Weissensteiner (Waldenstein), Robin Willinger (Alt-Waidhofen I) und Philipp Danzinger (Brunn). Foto: NÖN, Michael Schwab

Ü ber einen großartigen Erfolg darf sich die Bewerbsgruppe der FF Matzles freuen. Sowohl in der Bronze- als auch in der Silber-Wertung erzielten die Matzleser beium Saugerkuppelbewerb in Großgerharts am Samstag den ersten Platz. Insgesamt nahmen 12 Gruppen in Bronze und neun in Silber teil, darunter auch Wehren aus den Nachbarbezirken Gmünd und Zwettl.